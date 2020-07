20 Millionen Euro und viel Wind um Nichts? Die Corona-App der Regierung

Geht es nach offiziellen Zahlen, dann haben etwa 18 % der Bevölkerung die App zur Verfolgung von Corona-Infektionen heruntergeladen. Viel Wind um fast Nichts, so die Meinung von Kritikern. Die App-Entwicklung hat etwa 20 Millionen Euro gekostet und nimmt viel Zeit der Regierung für allerlei Werbe-Pressekonferenzen in Anspruch. Einfache Rechnungen zeigen, dass die Wirkung – wie schon in Island vor Monaten demonstriert – nicht besonders gravierend sein dürfte.

