50 % mehr Grippefälle… was ist zu tun?

Nach einer neuen Meldung aus Bayern gibt es jetzt 50 % mehr Grippefälle als im vergangenen Jahr. So hat das Landesamt für Gesundheit, so meldet es die Seite “idowa.de”, in den ersten 7 Jahreswochen insgesamt 24.962 Menschen registriert, die an der Influenza erkrankt seien. Im vergangen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt lediglich 16.620 Fälle, so die Meldung.

Insgesamt seien in der vergangenen Woche sogar 6.879 Fälle dazugekommen, meldet das Amt. Der Höhepunkt an Neuerkrankungen sei indes vorbei – noch in der Hier weiterlesen...