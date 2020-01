Alarm in den Praxen: Investoren kaufen medizinische Versorgungszentren

Investoren kaufen in Deutschland immer mehr der medizinischen Versorgungszentren auf. Dies hat kürzlich die „Welt am Sonntag“ berichtet. Dabei geht die Deutsche Apotheker- und Ärztebank davon aus, dass inzwischen hinter jedem sechsten dieser Zentren ein „internationaler Finanzinvestor“ stünde. Der jedoch, dies ist systembedingt, wird die Profitabilität noch enger im Blick haben als die Mediziner selbst. Darunter könnte die Qualität der Versorgung leiden, so die Befürchtung von Beobachtern.

Investment Patientenschutz

Damit werde der Patientenschutz vor allem zum Investment, so die Kritik. Die Bundeszahnärztekammer als