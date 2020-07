Alarmstimmung: Analyst rät zum Kauf von Gold!

Die Merkel-Regierung will die Goldhaltung noch stärker besteuern als bislang schon. Darüber haben wir auf dieser Seite am 29. Juli 2020 berichtet. Der Grund erschließt sich vielleicht zusätzlich mit Blick auf die Empfehlungen und Hinweise von Experten: Der Rohstoffanalyst Jim Reid der Deutschen Bank-Niederlassung in London wartet mit zwei Prognosen auf:

Das Geldsystem, wie wir es kennen, würde beendet. Es basiert auf Schulden, die wiederum jeweils durch neues Papiergeld (von den Zentralbanken und über Kredite auch von Geschäftsbanken) erzeugt werden. Investoren sollten als Weiterlesen...