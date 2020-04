Allergien natürlich heilen

Über 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden Schätzungen zufolge an Allergien. So beispielsweise beim Heuschnupfen, den zahlreiche Menschen wieder erleiden werden. Auslöser sind entweder die Pollen von Gräsern oder Baumpollen. Auch Schimmel, Hautschuppen, Haare der Haustiere oder Milben gelten als auslösend. Wer an Heuschnupfen leidet, erlebt dies in der Regel an zahlreichen Symptomen wie juckenden Augen, Schnupfen oder Husten. Die Mittelchen, die Ärzte verschreiben, dürften für viele Betroffene mit unangenehmen Nebenwirkungen verbunden sein – die Sie vermeiden können.

Kopfschmerzen und Co. – Weiterlesen...