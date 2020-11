Alles Verschwörung? Uni-Studie zur Corona-Pandemie

Die Universität Leipzig hat in einer Studie versucht zu ermitteln, wie stark die Menschen in Deutschland an “Verschwörungen” glauben würden. Darüber berichtete nun die “Welt”. Die Studie wird dort als “Autoritarismus-Studie” bezeichnet, soll also vor allem “rechtsextreme und antidemokratische” Haltungen aufdecken. In “Corona-Zeiten”, so die Schlussfolgerung des Blattes, wäre die Frage nach der “Verbreitung des Verschwörungsglaubens hochrelevant”. 30,4 % aller Menschen würden der Aussage zustimmen: “Die meisten Menschen erkennen nicht, in welchem Ausmaß unser Leben durch Verschwörungen bestimmt wird, die im Weiterlesen...