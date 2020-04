Alternative Behandlung für Corona-Patienten: Blutplasma

Eine interessante Entwicklung gab es nun in Südkorea. Dort sollen zwei Patienten, die bereits “älter” seien, die Covid-19-Krankheit überwunden haben. Sie wurden mit dem Blutplasma geheilter Covid-19-Patienten behandelt. Dies könnte wiederum dann für “schwer kranke” Patienten eine sinnvolle Therapie sein, die “nicht auf antivirale Medikamente” ansprechen würden, so der Arzt Choi Jun Yong, der in seinem Krankenhaus “Severance Hospital” in Seoul die Behandlung der Patienten verfolgen konnte. Einschränkend sei an dieser Stelle bereits gesagt: Umfangreiche “klinische” Tests, also schlicht Praxis-Tests, haben Weiterlesen...