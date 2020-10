Altersarmut in Deutschland: Potenziell bedrückend

Die Altersarmut in Deutschland nimmt zu. Die Statistik in Deutschland, die jetzt vom „Destatis“, dem „Statistischen Bundesamt“, veröffentlicht wurde, ist eindeutig. Die Zahlen zeigen zum Beispiel, das auch die Armutsgefährdungsquote steigt.

Armutgefährdung steigt

Sehen wir uns die Zahlen im Detail an. Als „alt“ gelten dieser Definition nach die Menschen ab „65+“. Dabei sei der Anteil der Menschen, die „gemessen am Bundesmedian“ armutsgefährdet seien, in den zurückliegenden 15 Jahren um 4,7 Prozentpunkte gestiegen. Er beträgt nun 15,7 % (Bewertungsjahr: 2019). Die Statistiker führten aus, Hier weiterlesen...