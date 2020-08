Altkanzler Schröder: Grüne „inhaltslos“ – teure Klimapolitik

Gerhard Schröder wies dem „Handelsblatt“ gegenüber nun daraufhin, die Grünen seien „inhaltslos“. Sie würden nur mantraartig die Worte „Klima, Klima“ wiederholen. Ansonsten seien sie inhaltlich quasi aussagenlos. Dies würde der SPD helfen, insofern sie dann in der Mitte Platz hätte und außerdem auch Menschen an sich binden könne, die „man zuletzt an die Grünen verloren hat.“

Die SPD soll nach Meinung von Schröder „nach allen Seiten gesprächsbereit“ sein. So sollten die Sozialdemokraten auch eine Koalition mit der FDP ggf. verfolgen. In Rheinland-Pfalz Weiterlesen...