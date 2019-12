Angst vor dem KO? D-Mark „im Milliardenwert“ gehortet…

Früher war bei weitem nicht alles besser. Aber zumindest die Währung „DM“ gilt in den Augen vieler Beobachter noch immer als stabilere Währung gegenüber dem Euro. Noch immer scheinen viele Menschen an der früheren Währung zu hängen. Nach einem Bericht der „tagesschau.de“ sind noch mehr als 12 Milliarden D-Mark im Umlauf, die noch immer nicht umgetauscht worden sind. Möglicherweise, so die ketzerische Interpretation, warten die Sammler einfach auf bessere Zeiten, in denen die D-Mark den Euro wieder ablöst.

