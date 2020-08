Ansteckungsgefahr über die Luft: Wissenschaft ist zerstritten…

Die Maskenpflicht in Deutschland ist kaum umstritten. Immerhin haben einer Umfrage zufolge 60 % der Menschen in Deutschland die Meinung, die Regierung würde richtig handeln, hieß es im öffentlich-rechtlichen Morgenmagazin. Zudem würden einige Menschen eine noch härtere Gangart einfordern. Die Vorgehensweise allerdings basiert auf der Annahme, dass die Masken gegen eine Übertragung der Corona-Viren durch die Luft schützen würden oder diese zumindest abschwächten. Ob dem so ist, bleibt weiterhin umstritten, wie verschiedenen Berichten zu entnehmen ist.

