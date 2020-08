Anti-Corona-Demo: „Demokratiezersetzende Verschwörungserzählungen“?

Die Corona-Demonstration in Berlin beschäftigt die Republik. Zahllose Redaktionen berichten nicht nur über die Demonstration, sondern deuten. In der Regel, so eine kurze Presseschau, hätten sich auf der Demonstration in Berlin vor allem Verschwörungstheoretiker und rechte Gruppierungen befunden. Die Zahl der Teilnehmer wurde auf etwa 17.000 in der Spitze taxiert bzw. 20.000 bei einer Abschlusskundgebung, wie es teils hieß. Praktisch allerdings dienen die Aussagen über Teilnehmerzahlen in der Regel beiden Seiten zur Deutung ihrer Sichtweise. Klaus Kelle, durchaus wohlmeinender Beobachter, hat Weiterlesen...