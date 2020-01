Antifa ruft zum Krieg gegen „Nazideutschland“ auf

Während US-Präsident Donald Trump erwägt, die Antifa als Terrororganisation einzustufen, darf diese in der Merkel-BRD ungestraft im Internet zu Gewalt und Krieg gegen „Nazideutschland“ aufrufen. Nachdem Trump die Antifa bereits mehrfach kritisiert hatte, twitterte er im Juli, dass er erwäge, die Antifa in den USA als Terrororganisation einzustufen. Dies würde es „der Polizei erleichtern, ihre Arbeit zu machen. Bei diesen ‚Aktivisten‘ handle es sich um ‚kranke und schlimme Menschen“, so Trump.

Die beiden republikanischen Senatoren Ted Cruz und Bill Cassidy hatten die Hier weiterlesen...