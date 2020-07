App: Einfallstor für die Polizei

Die App zur Verfolgung von Corona-Infizierten ist offensichtlich weitgehend nutzlos – zumindest bislang. Nun aber mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Nutzen wie befürchtet in eine andere Richtung geht. Die Polizei hat nun Zugriff auf die Daten, die an sich zur Identifikation von Gästen zur Pandemiebekämpfung dienten. Dies meldet die Funke-Mediengruppe mit Bezug auf Fälle in Hamburg, in Hessen sowie in Rheinland-Pfalz. Die Polizei würde damit allerdings gegebenenfalls auch das Vertrauen der Menschen erschüttern, so der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle.

