Arme Rentner in Merkel-Land: 30 % mit weniger als 1.000 Euro monatlich

Seit nunmehr (fast) 15 Jahren merkelt es in Deutschland, in der Regel als GroKo – bis auf eine Legislaturperiode mit der FDP. Merkel-Deutschland hat es geschafft, ohne große Öffentlichkeit einen großen Anteil von Rentnern regelrecht in die Armut zu treiben. Jeder dritte Rentner, 2,4 Millionen Menschen, die zumindest 40 Jahre lang in die Rentenkassen eingezahlt haben, bekommen die bittere Rechnung. Sie haben monatlich weniger als 1.000 Euro Rente. Immer mehr davon suchen die Tafeln auf, die in Deutschland nach dem Corona-Lockdown Weiterlesen...