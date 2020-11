AUFGEDECKT: Gericht in Portugal – PCR-Test sei unzuverlässig

Am heutigen Mittwoch werden im Bundestag die Hände der Abgeordneten hochgehen, wenn es um die Novelle des “Bevölkerungsschutzgesetzes” geht. Damit sichert der Staat weitgehende Eingriffsrechte juristisch ab, die ohne parlamentarische Beschlüsse gefällt werden können. Die Basis dafür sind steigende Fallzahlen (die aktuell sogar etwas fallen). Diese wiederum sind auf den PCR-Test zurückzuführen, der in Deutschland großflächig eingesetzt wird. Ein Berufungsgericht in Portugal hat nun den Test für “unzuverlässig” erklärt. Eine juristische Überraschung, die in Deutschland kaum erwähnt wird. Die Seite reitschuster.de Weiterlesen...