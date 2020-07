Aufgedeckt: Söder möchte offenbar impfkritische Ärzte aus dem Verkehr ziehen

Der bayrische Ministerpräsident Söder hat auf BR3 ein Interview gegeben, das für Aufsehen sorgte. Der Politiker möchte offenbar Ärzten, die Impfungen gegenüber kritisch sind, die Approbation entziehen. Die Diskussion um „richtige“ und „falsche“ Mediziner und impfkritische Ärzte ist in Deutschland beinahe schon Legende. Dass die Politik hier eingreifen möchte, ist vorsichtig formuliert fragwürdig. Denn die Politik kann schlechterdings kaum darüber befinden, was gute und was schlechte Medizin ist.

Zudem möchte Söder auch die Impfpflicht gegen das Corona-Virus durchsetzen. Schon Ende April wurde Weiterlesen...