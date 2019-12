Aufrufe zur Influenza- bzw. Grippeimpfung: Es ist wieder so weit

Grippeimpfungen werden auch in diesem Jahr wieder zum medialen Verkaufsschlager. Ein Blick in die Zeitungen, auf Internetportalen oder auch Radiosendungen vermitteln den Eindruck, es ginge nicht mehr anders. „Altersmediziner empfehlen sofortige Influenza-Impfung“, heißt es beispielsweise auf einem Diabetes-Portal. Das Portal macht sich sogar sorgen, dass seit „Jahren eine zunehmende Zurückhaltung in der Bevölkerung bei der Grippeimpfung“ zu beobachten sei. Dramatisch. Oder? Kritiker der Grippeimpfung gehen davon aus, dass diese giftig und krebserregend sein könne.

Zudem bleibt die Frage, warum Grippeimpfungen so erfolgreich Hier weiterlesen...