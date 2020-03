AUSGANGSSPERRE: „Junge“ in den Medien Wegbereiter für den Hass auf „Alte“?

Die Ausgangssperre in Deutschland lässt sich nicht mehr verhindern. Zu viele Menschen haben sich an die Empfehlungen und Wünsche der Behörden nicht gehalten. Die Politik weiß, dass sie die sozialen Kontakte eindämmen muss und musste. Zu spät zwar, wie Kritiker befinden. Aber unzweifelhaft richtig, so Kritiker. Denn gerade die „Jungen“ sind offenbar nicht der Meinung gewesen, sich an die Empfehlungen halten zu müssen. Irrtümlicherweise hatte die Meldung die Runde gemacht, sie zählten nicht zur Risikogruppe, was in der Totalität der Aussage Hier weiterlesen...