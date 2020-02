Auslieferungsanhörungen von Assange haben begonnen

Am Dienstag haben in London die Anhörungen und Verhandlungen über eine Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange in die USA begonnen. Die US-Justiz erhebt Spionagevorwürfe gegen den Whistleblower. Nach einer Woche von Anhörungen soll jedoch erst im Mai über eine Auslieferung Assange an die US-Behörden entschieden werden. Wenn die britischen Gerichte einer Auslieferung zustimmen, hat die britische Regierung dennoch das letzte Wort. Assange wird vorgeworfen, Hunderttausende Geheimdokumente des US-Militärs veröffentlicht zu haben – so zumindest lauten die Medienberichte.

