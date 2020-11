Bakterien: Ein Geschäftsmodell für WHO und Co.?

Aus gegebenem Anlass der aktuellen Corona-Impf-Hysterie und der angeblich wichtigen Pneumokokken-Impfung erinnern wir an dieser Stelle an eine Liste der WHO, die diese vor einiger Zeit herausgegeben hat: Die gefährlichsten 12 Bakterien und wie die bekämpft werden müssten. Dies scheint ein guter Nährboden, um im Zuge der aktuell wohlfeilen Berichterstattung künftig weitere “Maßnahmen” der Industrie ergreifen zu können – vorbeugend dazu dieser Hinweis:

Die WHO hatte 2017 eine Liste von Bakterien veröffentlicht, für deren Bekämpfung dringend neue antimikrobielle Medikamente entwickelt werden müssten.