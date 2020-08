Banken-Crash? Wieder warnt eine Agentur…

Die Rating-Agentur Moody’s warnt erneut: Deutsche Banken stehen wegen der Finanzierung von gewerblichen Immobilien vor einer Zerreißprobe. Wenn die Krise längere Zeit andauern würde, wären die Belastungen möglicherweise hoch.

Die Krise habe, so die Agentur, die Preise für Gewerbeimmobilien sinken lassen. Davon sind Hotels betroffen, Büros und Einkaufszentren. Das führt vor allem dazu, dass auch die Sicherheiten in den Bilanzen der Banken weniger wert sind – das Ergebnis wird sich also ohne Änderung der realen Welt bereits verschlechtern. Die „Aktiva“ der Bilanzen, Weiterlesen...