Banken in Not: Wie die EZB die Banken entlastet – ohne Sie zu entlasten

Der Negativzins in Deutschland wird immer mehr Menschen betreffen. Weit über hundert Geschäftsbanken berechnen bereits Negativzinsen oder Strafzinsen, wie es bereits heißt. Eine der Grundlagen dafür ist die Politik der EZB, der Europäischen Zentralbank. Die ist für die Geldpolitik verantwortlich, also dafür, die Geldmenge zu steuern. Die Geldmenge wiederum hängt wesentlich am Zins. Je niedriger der Zins ist, desto größer ist in der Regel die Kreditnachfrage. Kredite wiederum gelten als Geld, weil das Darlehen einem Konto gutgeschrieben wird, von dem die Hier weiterlesen...