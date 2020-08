Berliner Senat will Großdemo am 29.08.2020 verbieten

Der Berliner Senat hat am Mittwoch, drei Tage vor der geplanten Freiheits-Großdemonstration am 29.08.2020, in einer Pressemitteilung verkündet, dass die „Corona-Demonstration“ verboten werde. Berlins Innensenator Andreas Geisel (Anm. d. Red.: Der Name ist offenbar Programm) „begrüßte“ die Entscheidung der „Versammlungsbehörde“, denn der „Infektionsschutz stehe im Mittelpunkt“, hieß es in der Pressemitteilung. Die Verbote werden damit begründet, dass es bei dem zu erwartenden „Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen werde“. Die Hygieneschutzauflagen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung seien Weiterlesen...