Berufsverbote gegen Ärzte im Corona-Streit?

Ärzte sind und haben sich dem Eid des Hippokrates verpflichtet. Wer zur Ärztin oder zum Arzt geht, darf sich in Deutschland dem Grunde nach darauf verlassen, dass der Betreffende diesem Eid entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet und / oder berät. Unterschiede im Befund, in den Therapievorschlägen und in der „Beratung“ liegen in der Natur der Sache – der menschliche Körper ist komplex. Nun allerdings machen sich offenbar Ärzte, die das Corona-Virus anders kommentieren als die Funktionäre oder die größeren Hier weiterlesen...