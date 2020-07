Blutgruppe und Verlauf nach Corona-Infektion: Die neue Studie

Der Verlauf einer Covid-19-Erkrankung nach einer Ansteckung ist noch immer nicht abschließend oder auch nur annähernd abschließend erforscht. Wir hatten darüber berichtet, dass Studien herausfanden, wie groß der Anteil der Blutgruppe an der Krankheitsentwicklung sein könne. Nun gibt es eine Studie vom Bostoner Massachusetts General Hospital wie auch aus New York vom Columbia Presbyterian Hospital. Demnach würde die Blutgruppe keinen wesentlichen Bestimmungsgrund für die Entwicklung der Krankheit darstellen. Die Blutgruppe 0 hat in New York zwar seltener ein positives Testergebnis erhalten Weiterlesen...