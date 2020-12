Patrick Byrne, ehemaliger CEO der Firma Overstock, sagte in einem Interview aus, dass er 2016 an einer Bestechung Hillary Clintons in Höhe von 18 Millionen Dollar beteiligt gewesen sei. (Overstock.com, Inc. ist ein amerikanischer Internethändler, der hauptsächlich Möbel mit Hauptsitz in Midvale, Utah, in der Nähe von Salt Lake City verkauft. Patrick M. Byrne gründete Overstock.com im Jahr 1999).

Die Bestechung Clintons sei im Auftrag des FBI getätigt worden. Die Bestechung, die Hillary Clinton angenommen habe, soll von Mitgliedern der Obama-Regierung