Briten setzen Corona-Impfstoff-Studie in den USA nun fort

AstraZeneca aus Großbritannien setzt seine klinischen Studien zum Corona-Impfstoff in den USA fort. Die FDA, die Arzneimittelbehörde in den USA, hat nun nach Angaben des Unternehmens die Erlaubnis erteilt, die Studie wieder aufzunehmen. Die Studie war über mehr als sechs Wochen ausgesetzt worden. Die Briten freuen sich darüber. Sie sehen eine “tolle Nachricht, um uns zu helfen, diese schreckliche Pandemie zu besiegen”, so die Freude auf Seiten des Vorstandsvorsitzenden. Zuletzt war die Studie auch in Japan oder in Großbritannien wieder aufgenommen Hier weiterlesen...