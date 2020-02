Bürgerschaftswahl Hamburg: Unfassbare Probleme bei der Stimmauszählung

Die Bürgerschaftswahlen in Hamburg haben ein unerwartetes Spektakel erbracht. Der erwartbare Sieg der SPD oder die guten Ergebnisse der Grünen sind keine Überraschung. Vielmehr ist es der Tanz um die AfD und die FDP, der die Gemüter noch einmal erhitzt. Die AfD hat es – zumindest den offiziellen Erklärungen nach – zum Leidwesen von SPD oder Grünen geschafft, doch noch in die Bürgerschaft zu ziehen. Die FDP, die sich über den Wiedereinzug in die Bürgerschaft freute, dürfte nun nach Fehlern in Hier weiterlesen...