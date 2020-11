Bundesrechnungshof: Ausufernde Schulden -Merkel unter Druck?

Die Kritik an den Maßnahmen der Merkel-Regierung zur Corona-Pandemie reißt im Grunde nicht ab. Verfassungsrechtler Rupert Scholz sieht derzeit vor allem die Grundrechte in Gefahr. Der Bundesrechnungshof nun warnte in Person des Präsidenten Kay Scheller vor „ausufernden Schulden“, die „unter dem Deckmantel der Corona-Krise“ aufgenommen würden.

Warnung vor dem nächsten Haushalt

Die Warnung bezieht sich auf die Maßnahmen vor dem Beschluss zum nächsten Haushalt für das Jahr 2021. Dabei seien „nicht alle neuen Schulden (…) durch die Pandemie verursacht“ und ließen „sich mit Weiterlesen...