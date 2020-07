Bundestag droht noch größer statt kleiner zu werden – noch nicht einmal das schafft Berlin…

Der Bundestag wollte mit einer Wahlrechtsreform den aktuell aufgeblähten Apparat verkleinern. Just jenes Gremium also, von dem so viele Gewählte (Abgeordnete) und deren Mitarbeiter selbst leben, entscheidet über die Größe des Kuchens. Kritiker erwarteten bereits, dass sich der Bundestag schwer damit täte. Wenn in dieser Woche keine Wahlrechtsreform beschlossen wird, dürfte der Bundestag 2021 nach den Wahlen noch größer werden können. Ein Systemfehler.

Seit 2018 wird gewurstelt

Der Präsident des Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, hat im Mai 2018 die Wahlrechtsreform auf die Agenda Weiterlesen...