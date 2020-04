Bundesweite Razzien in Bistümern wegen Kindesmissbrauch

Nachdem es im März bereits in verschiedenen Bistümern in Deutschland zu Razzien wegen Kindesmissbrauchs gekommen ist, gibt es nun aktuell bundesweit Razzien in Bistümern, bei denen massenweise Akten beschlagnahmt worden sind. Die zuständigen Staatsanwaltschaften haben am Montagmorgen Akten in sämtlichen Diözesen Deutschlands sichergestellt. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe soll nun Hinweise auf bisher unbekannte Täter und die Verantwortlichen für die Vertuschungen zutage fördern.

Gestern gab es in allen 27 deutschen Diözesen Razzien. Dabei wurden massenweise Akten beschlagnahmt, die Aufschluss über das Ausmaß des Weiterlesen...