Cannabis: Hype vorbei – doch denken Sie daran – Cannabis-Einsatz sogar bei Krebs attraktiv

Der Hype um Cannabis ist in Deutschland zunächst vorbei. Aktuell nimmt die Anzahl an Berichten – aus unserer subjektiven Sicht – ab. Dies beklagen vor allem Finanzinvestoren, die an der Legalisierung viel Geld verdient hatten – und insbesondere an den daraus entstehenden Phantasien über die künftige Verwendung.

Nur: Wir erinnern daran, dass etwa in den USA „kleine Studien“ durchgeführt wurden, um wiederkehrende Tumore zu behandeln. Zudem wurde „durch den Mund eingenommenes CBD“ eingesetzt, um die Folgen sogenannter „allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantationen“ zu mildern.

