CDU-Vize möchte eine Woche lang TOTALEN LOCKDOWN

Noch hat die Merkel-Regierung keinen weiteren richtigen Lockdown verhängt. Dies ist offenbar alles nur eine Frage der Zeit. Denn nun hat sich der Vize der CDU, Thomas Strobl, zu Wort gemeldet. Dem Pandemie-Spuk möchte er – angeblich – ein Ende bereiten, indem wir in Deutschland einfach alles für eine Woche komplett herunterfahren sollten. "Von Freitag" bis zum darauffolgenden Sonntag, am Ende also eher neun Tage. Dazu zählten ausdrücklich auch Schulen und Kindergärten, denn "alles heißt alles". Wir sprechen demnach offenbar auch