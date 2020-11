CDU-Wirtschaftspolitiker: Die Pleitewelle kommt

Die Medien in Deutschland verkündeten vor kurzem, die Insolvenzwelle bliebe aus. Trotz der Corona-Krise, trotz der härteren und weniger harten Lockdown-Maßnahmen und -phasen sei die Anzahl an Insolvenzen sogar zurückgegangen, hieß es mit Bezug auf die Zahlen zum Spätsommer. Die Zahlen dürften täuschen, lässt jedenfalls der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU / CSU, Carsten Linnemann, vermuten. Der prognostizierte nun in einer Sendung der „Bild“, dass die Pleitewelle nicht nur „drohe“, sondern dass sie auch komme.

Abrechnung im neuen Jahr

Aktuell würden Weiterlesen...