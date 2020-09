Chinesische Virologin: Corona-Virus wurde in Wuhan-Labor hergestellt

Laut einem Bericht der New York Post und des Nachrichtenportals zerohedge, hat die aus China geflohene Virologin Dr. Li-Meng Yan im britischen Fernsehen behauptet, dass das Corona-Virus, welches im Dezember 2019 in Wuhan ausgebrochen ist, in einem von der chinesischen Regierung kontrollierten Labor hergestellt worden sei. Dr. Yan habe ihren Arbeitsplatz an der angesehenen Universität in Hongkong, die Hong Kong School of Public Health, aufgegeben, um diese Enthüllung machen zu können.

