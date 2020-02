Chinesisches Militär übernimmt Kontrolle über Wuhan-Labor

Was sich genau in China abspielt, kann niemand mit Sicherheit sagen. Denn so gut wie keine Nachrichten dringen nach Außen. Wer etwas in sozialen Medien durchsickern lässt, muss mit drastischen Strafen rechnen. Wie gefährlich das Virus tatsächlich ist, lässt sich ebenfalls nicht mit Sicherheit sagen. Angeblich sollen in China inzwischen über 1000 Menschen an dem Virus gestorben sein. Selbst wenn die Zahl stimmt, wäre sie dennoch verhältnismäßig niedrig angesichts der hohen Bevölkerungszahl in China. Das Virus soll vor allem älteren Männern Hier weiterlesen...