Chronologie der Experten-Meinungen zur Corona-Krise: Erschütternd

Das Corona-Virus hat die Welt zu Anfang des Jahres mehrheitlich ganz offenbar überrascht – auch wenn es Monate vorher bereits spektakuläre Übungen dazu gab, wie die Diskussion um Bill Gates verdeutlicht. Nach einem halben Jahr der “Maßnahmen” jedoch ist es auch an der Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. Die in den Medien in der Regel stark vertretenen Funktionäre und Politiker haben sich auch nach Wochen, in denen immer neue Erkenntnisse dazukamen, dramatisch geirrt.

Lauterbach und Co.: Erstaunliche Thesen

Anfangs noch hat Lothar Wieler, Weiterlesen...