CO2 lässt die Erde ergrünen

Während Weltuntergangspropheten wie Greta Thunberg, George Soros, die Fridays for Future-Bewegung und Extinction Rebellion prophezeien, dass gestiegene CO2-Werte in der Atmosphäre für einen apokalyptischen Klimawandel sorgen werden, sehen Wissenschaftler in CO2-Anstieg der Atmosphäre etwas Positives. Sie sagen und belegen durch wissenschaftliche Studien, dass die Erde immer grüner wird, d. h. das Pflanzenwachstum gefördert wird. Selbst der „Spiegel“, der heute die Position der Klimahysteriker vertritt, berichtete noch im Jahr 2016 vom positiven Effekt des CO2 auf das Pflanzenwachstum.

