Corona-Beschränkungen: Merkel-Regierung schließt nichts aus…

Die Corona-Beschränkungen in Deutschland nennen sich Lockdown light. So jedenfalls sehen es offenbar die meisten Medien, die sich der Berichterstattung angenommen haben. In der Bundespressekonferenz ließ Angela Merkel nun wissen, dass aus dem vermeintlichen “light” auch ein “lange” werden kann. Über das Monatsende hinaus wird sie nicht spekulieren, so Angela Merkel. “Wir werden jedenfalls politisch alles versuchen, damit das auf den November beschränkt bleibt.”. Die Maßnahmen selbst begründete sie damit, dass die Krankenhäuser schon jetzt an ihre Belastungsgrenze geführt würden.

