Corona: Das erzählt ein Kranker!

Das Corona-Virus wird uns auch noch in den kommenden Tagen und Wochen begleiten. Die exponenzielle Zunahme der Krankheitsfälle deutet auf eine große Anzahl an Kranken hin. Eine Horrorvision für alle, eine Horrorvision für die Krankenhäuser, die nicht hinreichend viele Betten zur Verfügung haben. Nur: Was sagen die Kranken? Auch deren Geschichte kommt nach und nach in die Medien.

Ausprägungen verschieden

Wir beziehen uns auf einen Bericht auf “weather.com”. Dort werden Erkrankte beschrieben, die “ganz verschiedene Ausprägungen” und Stärken aufweisen. Generell würden ältere Menschen Hier weiterlesen...