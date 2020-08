Corona-Demo verboten: Diskussionsverbote in Deutschland?

Die Corona-Demonstration in Berlin am 29. August ist verboten. Die Regierung in Berlin hat durch ihren Innenminister Andreas Geisel, SPD, vormals SED, die Demonstration offenbar unter anderem wegen möglicher Verstöße gegen die Maskenpflicht verboten. Sozusagen ein vorgedachter Gesundheitsschutz – dies ist aus Sicht zahlreicher Kommentatoren in den Medien absurd und rechtlich fragwürdig. Nach heutigen Erkenntnisstand ging von allen Corona-Demonstrationen in Deutschland bis dato noch keine weitere – übermäßig nachweisbare – Verbreitung des Virus aus. Die Absage der Demonstration hat politische Gründe. Weiterlesen...