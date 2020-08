Corona-Demo: Was wohl der Untersuchungsausschuss sagt?

Auch nach der Corona-Demonstration in Berlin bleiben Frage. Die Armut wächst, die Wirtschaftszahlen werden schlechter – und die Angst vor einer zweiten Welle lässt sich derzeit zumindest statistisch in keiner Weise nachvollziehen. Die höhere Anzahl an Tests führt zu einem Anstieg der Infektionszahlen – nicht nur, aber auch. In Deutschland beschäftigt sich derweil ein unabhängiger Untersuchungsausschuss damit, was Deutschland falsch oder auch richtig gemacht haben könnte. Die Medien berichten darüber nicht – möglicherweise wohlweislich. Denn der Ausschuss beherbergt eine Kritiker, die Weiterlesen...