Corona: Des Kaisers neue Kleider

Einen inzwischen vielzitierten Kommentar zur Kommunikationspolitik in Deutschland hat die “NZZ” verfasst. Sie fragte unverblümt, “Was ist, wenn die CoVidioten Recht haben”? Ja, was wäre dann? Nicht nur die herrschende Politik, auch die Redaktionen großer Verlagshäuser in Deutschland wären reichlich blamiert. Sie verunglimpfen praktisch seit Monaten Kritiker – verschiedenster Richtungen – als “CoVidioten”. Nun sieht es so aus, als ob die Schar der Kritiker an der Sichtweise auf das Virus und auf die Politik immer größer wird – wie im Märchen Weiterlesen...