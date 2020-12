Corona – die Maßnahmen-Absichten

Die Absichten hinter den Corona-Maßnahmen und die Zukunft sind und bleiben offen. In diesen Tagen hat der Mainstream aufgegriffen, was Jens Spahn kürzlich ansprach: Es sei falsch gewesen, beispielsweise Friseure einfach im ersten Lockdown (so lange) zu schließen. Der Einzelhandel, hieß es etwas unspezifisch, hätte länger aufhaben müssen.

Nun erinnern wir an das, was Kollegen einer anderen Sparte aufgedeckt haben: Die Lockdown-Maßnahmen und deren Härte hatte die Regierung bzw. Jens Spahn gleichfalls bestritten.

Ein Beitrag auf „sciencefiles.org“ erinnerte vortrefflich daran, wie anstrengend dieses Hier weiterlesen...