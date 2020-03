Corona: Jetzt hat’s auch Merz erwischt

Immer mehr Politiker in Deutschland erkranken am Coronavirus, vermelden die Medien. Nicht nur der Vatikan ist vom Virus betroffen, sondern auch EU-Parlamentspräsident David Sassoli. Nach Horst Seehofer ist nun Friedrich Merz ein weiterer „prominenter“ Politiker, der am Virus erkrankt ist. Auch der Bundestag wurde „vorsorglich“ wegen der Corona-Krise geschlossen. Wir fassen zusammen: Corona-Virus im Vatikan, im EU-Parlament in Brüssel und Schließung des Bundestages wegen Corona.

Sind diese Institutionen möglicherweise bereits aufgelöst und damit entmachtet worden? Falls ja, könnte der Grund eventuell die Hier weiterlesen...