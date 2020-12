Corona-Kosten: Krankenkassen werden kassieren (müssen)

Die Corona-Krise macht vor den Krankenkassen nicht halt. Die Merkel-Regierung hatte in den vergangenen Monaten in zahlreichen Krankenhäusern dafür gesorgt, dass die Betten freigehalten werden, um die Intensiv-Pflege organisieren zu können. Zudem allerdings haben die zahlreichen Lockdowns und Teil-Lockdowns die Kurzarbeit in die Höhe schnellen lassen. Auch die Arbeitslosigkeit steigt bereits. In der Folge fehlen den Krankenkassen nun Beiträge, die ein immenses weiteres Loch in die Kassen reißen. Ganz konkret etwa hat die Techniker Krankenkasse sich zu den Sorgen und Nöten Hier weiterlesen...