Corona-Krieg gegen Kinder: Trennung von Familie verlangt

Unfassbar, was sich Deutschland in der Corona-Krise teils einfallen lässt – oder? Die “Neue Westfälische” berichtet nun darüber, dass die Gesundheitsbehörden in Karlsruhe und Offenbach für den Fall einer Corona-Infektion und einer häuslichen Quarantäne getrennt mit Mahlzeiten zu versorgen. Sollten Eltern dieser Anordnung nicht Folge leisten, wurde demzufolge damit gedroht, die Kinder in eine “geschlossene Einrichtung” zu bringen, bis die Quarantäne-Zeit beendet ist.

Die Anordnung soll an Eltern von Kindern im Alter von 3 bis 11 Jahren ergangen sein. Die Corona-Krise scheint Weiterlesen...