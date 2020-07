Corona-Krise: Nobelpreisträger warnen vor Verlust der Demokratie

Über 500 politische und zivile Führungspersönlichkeiten, Nobelpreisträger und Organisationen haben am Donnerstag einen offenen Brief veröffentlicht. Sie sehen die Coronavirus-Pandemie als eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie an. Denn zahlreiche Regierungen hätten sich Notstandsbefugnisse angeeignet (Anm. d. Red: Spahn: Änderung des Infektionsschutzgesetzes), welche die Menschenrechte einschränken und die staatliche Überwachung ausbauen.

Der „Aufruf zur Verteidigung der Demokratie“ wurde vom in Stockholm ansässigen „International Institute for Democracy and Electroal Assistance“ und der in Washington beheimateten „Stiftung für Demokratie“ initiiert. 70 pro-demokratische Institutionen sowie Weiterlesen...