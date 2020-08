Corona-Krise offenbart: Globalismus ist nicht die Lösung

Die Corona-Krise hat offenbart, was viele Politiker bislang als konservativ, engstirnig, rückschrittlich oder „rechts“ bezeichnet haben. In einer globalistischen Welt, in der viele Firmen aufgrund der zerstörerischen Politik ihrer Regierenden immer mehr dazu getrieben wurden, im billigeren Ausland zu produzieren und ihre Produkte um die halbe Welt zu schippern, ist man zu allem Übel auch noch abhängig von einer funktionierenden Lieferkette. Durch den Lockdown, der beinahe in allen Ländern „wegen der Pandemie“ verhängt worden ist, kamen sowohl die Produktion und die Weiterlesen...